"Перемога України всупереч очікуванням": The Times розкрила деталі битви за Куп’янськ
- У вересні 2024 року українські сили провели секретну операцію в Куп'янську, завдаючи значних втрат російським військам з співвідношенням втрат один до десяти на користь України.
- Українські військові діяли в умовах інформаційної тиші, що допомогло зберегти фактор несподіванки, і президент Зеленський у грудні підтвердив контроль над Куп'янськом.
Сили оборони України провели успішну секретну операцію в Куп'янську Харківської області. Російські війська були відрізані від логістики та зазнали значних втрат.
Про це пише британське видання The Times у матеріалі про "перемогу України всупереч усім очікування".
Дивіться також Російське командування загнало у пастку власний полк в Куп'янську, – "АТЕШ"
Як Україна змогла провести успішну спецоперацію у Куп'янську?
За даними видання, операцію було розпочато у вересні 2024 року після прориву російських військ у місто. Тоді під командуванням полковника Сергія Сидоріна створили пошуково-ударне угруповання, яке діяло малими штурмовими групами та поступово проникало в тил противника.
Як зазначив Сидорін, під час боїв українські підрозділи знищили або поранили щонайменше 1500 російських військових, при цьому співвідношення втрат, за його словами, становило один до десяти на користь України. До грудня російські сили відчували гостру нестачу боєприпасів і постачання, а українські дрони знищили ключові маршрути їхнього пересування.
У The Times наголошують, що українські військові діяли в умовах інформаційної тиші. Район був закритий для журналістів, а OSINT-аналітиків попросили не публікувати оновлення щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Це дозволило ЗСУ зберегти фактор несподіванки.
Попри заяви російського керівництва про "повне захоплення" Куп'янська, у грудні президент України Володимир Зеленський записав звернення безпосередньо з міста, підтвердивши його контроль українською стороною. Українські аналітики також зафіксували звільнення значної частини територій у районі Куп'янська.
Що відомо про оборону Куп'янська?
Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу розповів, що залишки російських військ у Куп'янську перебувають під тиском українських підрозділів, які звужують їхню зону контролю. Підкинути підкріплення росіянам майже нереально, що свідчить про можливе повне визволення міста найближчим часом.
Сили оборони України завершили зачистку Куп'янська, лише кілька десятків росіян є у певних кварталах. За словами Віктора Трегубова, російські військові не демонструють готовності масово здаватися в полон.
Журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке пояснив 24 Каналу, що українські війська продовжують зачистку територій від російських солдатів у Куп'янську, де залишилося менш як 100 росіян. Російські солдати намагаються проникнути на оборонні позиції, маскуючись під цивільних.