"Перемога України всупереч очікуванням": The Times розкрила деталі битви за Куп’янськ

Сили оборони України провели успішну секретну операцію в Куп'янську Харківської області. Російські війська були відрізані від логістики та зазнали значних втрат.

Про це пише британське видання The Times у матеріалі про "перемогу України всупереч усім очікування".

Дивіться також Російське командування загнало у пастку власний полк в Куп'янську, – "АТЕШ"

Як Україна змогла провести успішну спецоперацію у Куп'янську?

За даними видання, операцію було розпочато у вересні 2024 року після прориву російських військ у місто. Тоді під командуванням полковника Сергія Сидоріна створили пошуково-ударне угруповання, яке діяло малими штурмовими групами та поступово проникало в тил противника.

Як зазначив Сидорін, під час боїв українські підрозділи знищили або поранили щонайменше 1500 російських військових, при цьому співвідношення втрат, за його словами, становило один до десяти на користь України. До грудня російські сили відчували гостру нестачу боєприпасів і постачання, а українські дрони знищили ключові маршрути їхнього пересування.

У The Times наголошують, що українські військові діяли в умовах інформаційної тиші. Район був закритий для журналістів, а OSINT-аналітиків попросили не публікувати оновлення щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Це дозволило ЗСУ зберегти фактор несподіванки.

Попри заяви російського керівництва про "повне захоплення" Куп'янська, у грудні президент України Володимир Зеленський записав звернення безпосередньо з міста, підтвердивши його контроль українською стороною. Українські аналітики також зафіксували звільнення значної частини територій у районі Куп'янська.

Що відомо про оборону Куп'янська?