Іран обстріляв судна, які намагалися пройти через Ормузьку протоку
18 квітня вранці Іран обстріляв щонайменше два торговельні судна, які намагалися пройти через Ормузьку протоку. Це сталося невдовзі після того, як Тегеран поновив блокаду протоки.
За словами джерел, деякі торговельні судна отримали радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про те, що стратегічна протока знову закрита і жодним кораблям не дозволено проходити. Про це пишуть Reuters і Times of Israel.
Що відомо про іранський обстріл танкерів?
Британська організація з морських торговельних операцій (UKMTO) повідомила, що отримала сигнал про обстріл танкера двома швидкісними катерами КВІР за 20 морських миль на північний схід від Оману.
За словами капітана танкера, катери відкрили вогонь без попередження по радіо або будь-якого виклику.
У повідомленні UKMTO зазначається, що судно та екіпаж не постраждали та перебувають у безпеці.
Що відомо про закриття Ормузької протоки Іраном?
Раніше морські трекери зафіксували конвой із восьми танкерів, що проходив протокою. Це був перший значний рух суден від початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.
Однак згодом Іран заявив про відновлення суворого військового контролю над вузьким маршрутом, через який до війни проходила приблизно п'ята частина світової торгівлі нафтою.
Нагадаємо, що 17 квітня Іран відкрив Ормузьку протоку. Це сталося після того, як Ліван та Ізраїль домовилися про припинення вогню. Водночас у Тегерані попередили: протоку закриють знову, якщо США продовжать морську блокаду іранських портів.
Вашингтон відмовився скасувати блокаду, і у відповідь Іран знову закрив Ормузьку протоку.
Іран оголосив нові правила проходу через Ормузьку протоку: тепер через неї зможуть проходити лише комерційні судна, які отримали дозвіл від ВМС Корпусу вартових ісламської революції.