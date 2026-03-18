"Становили загрозу": США бомбардували ракетні об'єкти Ірану в Ормузькій протоці

Американські військові за допомогою авіабомб завдали ударів по укріплених ракетних об'єктах Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки, яка стала майже заблокованою після ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Які об'єкти Ірану атакували?

За даними командування, американські військові нещодавно "успішно застосували" 5000-фунтові авіабомби глибокого проникнення по укріплених ракетних об'єктах вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.

Орієнтовна вага таких авіабомб становить 2270 кілограмів, значна частина яких складається з вибухових речовин. У CENTCOM наголосили, що така атака на іранські об'єкти була необхідністю для безпеки у регіоні.

Іранські протикорабельні крилаті ракети, що знаходилися на цих позиціях, становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Оманською затокою й Аравійським морем, і насамперед є ключовим шляхом, через який проходить орієнтовно 20% від усього світового споживання нафти.

Що відбувається у регіоні?