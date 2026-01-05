Окамура в меншості: в Чехії 40 тисяч людей вибачилися перед українцями за скандальну промову

Спікер парламенту Чехії у новорічному зверненні жорстко пройшовся по Зеленському й Україні. Чехів обурило це, і вони засудили антиукраїнську риторику посадовця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Novinky.

Дивіться також "Безглузде вбивство": Фіцо у привітанні на Новий рік говорив російською та згадував Україну

Як чехи підтримали Україну після скандального звернення Окамури?

Чеський вчитель і мер Семнєвіце Антонін Коларж написав листа. Спершу він хотів адресувати його приватно послу України в Чеській Республіці Василю Зваричу. Та потім змінив своє рішення.

"Пишучи його, я зрозумів, що голос окремої людини може легко зникнути в сучасному публічному просторі", – сказав він журналістам.

Друзі Коларжа та жителі Семнєвіце запропонували зробити лист відкритим. На початку січня його опублікували на сайті петицій під назвою "Я не можу мовчати: відкритий лист послу України в Чеській Республіці та засудження ставлення до російської агресії у виступі Томіо Окамури".

В листі чеський вчитель вибачається за слова чиновника та стверджує: заяви Окамури применшують страждання українців. Ба більше, вони "прямо суперечать фактам, історичному досвіду та основним принципам гуманності, солідарності та відповідальності".

Хоча Томіо Окамура представляє лише меншину суспільства, завдяки своїй публічній посаді його голос чути набагато більше, ніж це відповідає реальним поглядам більшості населення Чеської Республіки. Ці заяви є його особистою політичною позицією і не можуть бути поширені на інших членів Парламенту Чеської Республіки або на чеське суспільство в цілому,

– мовиться у листі.

Тим часом у Чехії багато людей, "які відчувають глибоку повагу, солідарність і вдячність до України та її громадян".

"Підтримка України не є питанням геополітичних розрахунків. Це захист цінностей, на яких базується демократична Європа: свободи, демократії, прав людини, суверенітету держав і права народів вирішувати про своє майбутнє. Ці цінності не є абстрактною ідеєю чи "думкою однієї сторони". Вони є основою миру, гідності та безпеки в Європі. Сьогодні Україна захищає не лише свою територію. Вона захищає сам принцип, що кордони не змінюються силою і що насильство не може переписати право. Якщо Україна впаде, це буде не лише її поразка – це буде поразка демократичних цінностей, на яких ґрунтується і наша власна свобода", – зауважив учитель.

Він нагадав Мюнхенську змову 1938 року, коли Чехію віддали Гітлеру. Але тоді це "лише надало агресорові час, легітимність і сміливість для ще більших злочинів".

Заперечення жертв і тиск на жертву, щоб вона відмовилася від частини своєї свободи, – це механізми, які Європа вже колись пізнала і за які заплатила катастрофічну ціну. Саме тому не можна забувати про конкретні дії, до яких призвела російська агресія проти України,

– акцентує автор.

Лист відкритий для підписання. З Антоніном Коларжем солідарні вже 43509 людей – саме стільки підписів є на момент публікації новини.

Що сказав Окамура про Україну на Новий рік?

Спікер не хоче бачити нашу державу в ЄС. "Нехай крадуть в іншому місці", – заявив він.

Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам або інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправки її на ведення абсолютно безглуздої війни. Ми не можемо віддавати гроші наших громадян іноземним громадянам лише тому, що цього хоче провоєнна пропаганда,

– сказав він.

Також Окамура вважає, що "брюссельський поїзд, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни". І сподівається, що Чехія вийде з ЄС.

А ще переконаний, що в Україні є "злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота".

Але чеське суспільство швидко відреагувало. Опозиція вимагає відставки спікера парламенту.