США знову оновили стратегію з нацбезпеки: що там згадують про Росію та Китай
- В оновленій стратегії національної оборони Штати зосереджені на захисті власної території та Західної півкулі.
- Політологиня-американістка Олександра Філіппенко пояснила, у чому проблема цієї оновленої стратегії.
Сполучені Штати знову оновили свою стратегію національної оборони. Там зосереджуються на захисті Західної півкулі. А формулювання щодо Росії та Китаю дещо дивує.
Про це 24 Каналу розповів політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що ще під час переговорів в Кремлі спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер привезли з собою Джоша Грюнбаума, який є близьким до бізнесу сім'ї Трампів. Це чітко демонструє, що саме президент США очікує від Сполучених Штатів.
Що Трамп хоче від Росії?
За словами Філіппенко, Трамп та його адміністрація вважають, що вони можуть спокійно заробляти в Росії. І цей підхід "мир через бізнес" вбачається в новій стратегії з нацбезпеки США.
Пентагон пише, що Росія – "стійка, але контрольована загроза". Вони впевнені, що Трамп зможе все проконтролювати та домовитися. Там навіть вихваляють Росію, що, попри труднощі, вони зберігають значну військово-промислову потужність та вдосконалюють ядерний арсенал. Хоча оцінки європейських розвідок та спеціалістів зовсім інші,
– зауважила Філіппенко.
Видається, що уся нова стратегія спирається на те, як Трамп оцінює Росію. А головна ідея – "Трамп зможе домовитися з Путіним". Але в такому випадку їм вигідно, що російський диктатор і надалі залишався на чолі Росії.
Нова стратегія з нацбезпеки США: коротко
- Наприкінці січня Пентагон оприлюднив оновлену стратегію з нацбезпеки США. Штати хочуть зосередитися на захисті своєї території та Західної півкулі загалом, яка входить в їхні інтереси.
- Про Україну там також згадали. Вашингтон вважає, що це насамперед проблема Європи. Тому ключову роль в підтримці нашої держави мають відігравати європейські країни.
- Росію там характеризують як стійку, але контрольовану загрозу. А Китай більше не визначається як головна загроза для США. Проте Штати продовжуватимуть його стримувати.