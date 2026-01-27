США знову оновили стратегію з нацбезпеки: що там згадують про Росію та Китай

Сполучені Штати знову оновили свою стратегію національної оборони. Там зосереджуються на захисті Західної півкулі. А формулювання щодо Росії та Китаю дещо дивує.

Про це 24 Каналу розповів політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що ще під час переговорів в Кремлі спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер привезли з собою Джоша Грюнбаума, який є близьким до бізнесу сім'ї Трампів. Це чітко демонструє, що саме президент США очікує від Сполучених Штатів.

Дивіться також Володар хаосу: як Трамп рік руйнував світ, узурпував Америку та скандалив із Зеленським

Що Трамп хоче від Росії?

За словами Філіппенко, Трамп та його адміністрація вважають, що вони можуть спокійно заробляти в Росії. І цей підхід "мир через бізнес" вбачається в новій стратегії з нацбезпеки США.

Пентагон пише, що Росія – "стійка, але контрольована загроза". Вони впевнені, що Трамп зможе все проконтролювати та домовитися. Там навіть вихваляють Росію, що, попри труднощі, вони зберігають значну військово-промислову потужність та вдосконалюють ядерний арсенал. Хоча оцінки європейських розвідок та спеціалістів зовсім інші,

– зауважила Філіппенко.

Видається, що уся нова стратегія спирається на те, як Трамп оцінює Росію. А головна ідея – "Трамп зможе домовитися з Путіним". Але в такому випадку їм вигідно, що російський диктатор і надалі залишався на чолі Росії.

Нова стратегія з нацбезпеки США: коротко