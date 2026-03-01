Є загиблі та поранені: США повідомили про втрати під час операції проти Ірану

Американські військові зазнали втрат під час проведення операції Epic Fury. Підтверджено загибель трьох бійців, також відомо, що є поранені у важкому стані.

Американські військові наголошують, що бойові дії тривають. Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США.

Що відомо про втрати?

У Центральному командуванні США підтвердили, що внаслідок бойових дій у межах операції Epic Fury троє американських військових загинули, а п'ятеро перебувають у тяжкому стані. Кілька інших отримали незначні поранення від уламків і контузії – їх уже повертають до служби.

У командуванні зазначили, що масштабні бойові операції тривають, а ситуація залишається динамічною. З поваги до родин загиблих додаткові подробиці, зокрема імена військових, не розголошуватимуть щонайменше 24 години після офіційного повідомлення найближчих родичів.

Що відомо про операцію США в Ірані?