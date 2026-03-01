Є загиблі та поранені: США повідомили про втрати під час операції проти Ірану
- Під час операції Epic Fury загинули троє американських військових, п'ятеро перебувають у тяжкому стані.
- Центральне командування США не розголошує імена загиблих щонайменше 24 години після повідомлення родичів.
Американські військові зазнали втрат під час проведення операції Epic Fury. Підтверджено загибель трьох бійців, також відомо, що є поранені у важкому стані.
Американські військові наголошують, що бойові дії тривають. Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США.
Що відомо про втрати?
У Центральному командуванні США підтвердили, що внаслідок бойових дій у межах операції Epic Fury троє американських військових загинули, а п'ятеро перебувають у тяжкому стані. Кілька інших отримали незначні поранення від уламків і контузії – їх уже повертають до служби.
У командуванні зазначили, що масштабні бойові операції тривають, а ситуація залишається динамічною. З поваги до родин загиблих додаткові подробиці, зокрема імена військових, не розголошуватимуть щонайменше 24 години після офіційного повідомлення найближчих родичів.
Що відомо про операцію США в Ірані?
28 лютого США та Ізраїль оголосили про початок масштабної операції проти Ірану під назвами Epic Fury та Roaring Lion. Президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії спрямовані на усунення загроз з боку іранського режиму та наголосив, що Сполучені Штати не допустять появи ядерної зброї в Ірану. Він також запевнив іранський народ, що зміни на краще вже наближаються.
За даними The Wall Street Journal, у межах операції було здійснено удари по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, зокрема із застосуванням близько 30 авіабомб. Повідомляється, що кампанію підтримували кібератаки та масштабне розгортання американських сил у регіоні, включно з авіаносними групами та есмінцями.
Також стверджується, що внаслідок операції загинув Алі Хаменеї та кілька членів його родини. За оцінками, ці події могли спричинити значні втрати серед іранського керівництва та потенційно вплинути на внутрішню політику й зовнішньополітичний курс країни.