Наймолодшому лише 20: у США назвали імена військових, які загинули під час операції в Ірані

Міністерство оборони США повідомило про загибель чотирьох американських військових під час операції "Епічна лють" проти Ірану. Вони стали першими жертвами кампанії після атаки безпілотника по об'єкту в Кувейті.

Міністерство оборони США офіційно підтвердило загибель чотирьох американських військовослужбовців під час операції "Епічна лють" проти Ірану. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Що відомо про загиблих?

За даними відомства, військові загинули 1 березня внаслідок атаки безпілотника по логістичному об'єкту в порту порт Шуайба у Кувейті. У Пентагоні зазначили, що втрати стали наслідком безпосередньої ворожої дії. Загиблі проходили службу у 103-му командуванні забезпечення армійського резерву зі штабом у Де-Мойні, штат Айова.

Серед них:

капітан Коді А. Хорк, 35 років, Вінтер-Гейвен (Флорида);

сержант 1-го класу Ноа Л. Тітдженс, 42 роки, Белв'ю (Небраска);

сержант 1-го класу Ніколь М. Амор, 39 років, Вайт-Беар-Лейк (Міннесота);

сержант Деклан Дж. Коуді, 20 років, Західний Де-Мойн (Айова).

Загиблі внаслідок операції США в Ірані / Резерв армії США

У відомстві висловили співчуття родинам і близьким загиблих.

Цей випадок став першим підтвердженим епізодом загибелі американських військових у межах масштабної операції "Епічна лють", яка охоплює низку регіональних цілей і, за заявами Вашингтона, триває.

Водночас президент США Дональд Трамп попередив, що можливі нові жертви серед американських військових, наголосивши на зростанні напруженості в регіоні.

Що відомо про операцію США в Ірані?