Трамп зараз не планує наземну операцію проти Ірану, але не виключає цього варіанту, – Білий дім

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не виключає сценарію наземної операції в Ірані. Втім, наразі це не у планах операції "Епічна лють".

Про це розповіла речниця Білого дому Каролайн Лівітт в ефірі Fox News.

Дивіться також Не має значення, – Білий дім про можливу допомогу Росії в іранських атаках на війська США

Чи може США почати наземну операцію в Ірані?

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що Трамп не виключає варіанту розгортання наземної операції в Ірані.

Вона каже, що поки що план США не передбачає такого сценарію.

Лівітт каже, що Іран "вбив тисячі американських солдатів", але президент Трамп не дозволить Ірану продовжувати атаки на бази США та американців на Близькому Сході.

Також вона заявила, що США вже знищили флот Ірану.

Це точно. Ми повністю знищили їхній флот. Їхній флот тепер вважається неефективним у бойовому плані. Їхні удари у відповідь балістичними ракетами скоротилися на 90 відсотків, і зі зменшенням їхніх атак зростає міць і майстерність американських військових,

– заявила вона.

Лівітт нагадала, що США хочуть упевнитися в остаточній неспроможності Ірану створити ядерну зброю. За її словами, Сполучені Штати захищають не лише свої інтереси, бази й активи, а й забезпечують стабільне процвітання у регіоні.

"І президент Трамп – перший президент за майже п’ять десятиліть, який справді наважився це зробити, і його слід за це похвалити", – додала речниця Білого дому.

Чи може війна в Ірані перейти у наземну?