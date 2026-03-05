Трамп хотів би брати участь у призначенні нового лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би особисто впливати на процес визначення наступного керівника Ірану. Він не згодний з призначенням сина Алі Хаменеї Моджтаба.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю Axios.

Дивіться також Чи стануть курди піхотинцями Трампа у війні з Іраном: хто вони такі і чому ненавидять режим аятол

Що Трамп заявив про вибір нового лідера Ірану?

Дональд Трамп визнав, що одним із найбільш імовірних кандидатів на роль нового верховного керівника Ірану вважають Моджтабу Хаменеї – сина вбитого Алі Хаменеї. Водночас Трамп дав зрозуміти, що такий сценарій його не влаштовує.

Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі,

– зазначив він.

Президент США провів паралель із подіями у Венесуелі. Він нагадав про ситуацію, коли віцепрезидентка Делсі Родрігес опинилася при владі після того, як у січні американські військові затримали Ніколаса Мадуро.

В Ірані можливий політичний вакуум