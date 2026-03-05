Трамп хотів би брати участь у призначенні нового лідера Ірану
- Президент США Дональд Трамп висловив бажання впливати на визначення наступного керівника Ірану, незадоволений можливим призначенням Моджтаби Хаменеї.
- Трамп порівняв ситуацію з Іраном із подіями у Венесуелі, де американські військові затримали Мадуро, а до влади прийшла Делсі Родрігес.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би особисто впливати на процес визначення наступного керівника Ірану. Він не згодний з призначенням сина Алі Хаменеї Моджтаба.
Про це американський президент сказав в інтерв’ю Axios.
Що Трамп заявив про вибір нового лідера Ірану?
Дональд Трамп визнав, що одним із найбільш імовірних кандидатів на роль нового верховного керівника Ірану вважають Моджтабу Хаменеї – сина вбитого Алі Хаменеї. Водночас Трамп дав зрозуміти, що такий сценарій його не влаштовує.
Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі,
– зазначив він.
Президент США провів паралель із подіями у Венесуелі. Він нагадав про ситуацію, коли віцепрезидентка Делсі Родрігес опинилася при владі після того, як у січні американські військові затримали Ніколаса Мадуро.
В Ірані можливий політичний вакуум
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого.
В Ізраїлі також зазначили, що ліквідували, окрім Хаменеї низку інших високопосадовців Ірану та його проксі-угруповань. Серед посадовців йдеться зокрема про головного радники з нацбезпеки Хаменеї Алі Шамхані, командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура та міністра оборони Аміра Насірзаде.
Також ліквідовано лідера терористичної організації "Хезболла" Хасана Насраллу, командира військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і начальника Генерального штабу хуситів Мухаммеда аль-Гамарі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість можливих наступників лідера Ірану вже мертві.