Геополітика Близький Схід Трамп хотів би брати участь у призначенні нового лідера Ірану
5 березня, 20:22
Трамп хотів би брати участь у призначенні нового лідера Ірану

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп висловив бажання впливати на визначення наступного керівника Ірану, незадоволений можливим призначенням Моджтаби Хаменеї.
  • Трамп порівняв ситуацію з Іраном із подіями у Венесуелі, де американські військові затримали Мадуро, а до влади прийшла Делсі Родрігес.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би особисто впливати на процес визначення наступного керівника Ірану. Він не згодний з призначенням сина Алі Хаменеї Моджтаба.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю Axios.

Що Трамп заявив про вибір нового лідера Ірану?

Дональд Трамп визнав, що одним із найбільш імовірних кандидатів на роль нового верховного керівника Ірану вважають Моджтабу Хаменеї – сина вбитого Алі Хаменеї. Водночас Трамп дав зрозуміти, що такий сценарій його не влаштовує.

Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі, 
– зазначив він.

Президент США провів паралель із подіями у Венесуелі. Він нагадав про ситуацію, коли віцепрезидентка Делсі Родрігес опинилася при владі після того, як у січні американські військові затримали Ніколаса Мадуро.

В Ірані можливий політичний вакуум

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого.

  • В Ізраїлі також зазначили, що ліквідували, окрім Хаменеї низку інших високопосадовців Ірану та його проксі-угруповань. Серед посадовців йдеться зокрема про головного радники з нацбезпеки Хаменеї Алі Шамхані, командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура та міністра оборони Аміра Насірзаде.

  • Також ліквідовано лідера терористичної організації "Хезболла" Хасана Насраллу, командира військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і начальника Генерального штабу хуситів Мухаммеда аль-Гамарі.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість можливих наступників лідера Ірану вже мертві.