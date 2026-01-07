Мадуро – цінний актив: політтехнолог розкрив, що насправді втратила РФ у Венесуелі

США провели операцію у Венесуелі, в результаті якої впав режим Нікласа Мадуро. Його вивезли у США, де висунули звинувачення у змові проти США, наркотероризмі та володінні зброєю. Для Росії це стало катастрофою.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Венесуела на чолі з Мадуро була базою всіх російських злочинів та схем з відмиванням коштів. Водночас американці спеціально вибрали потрібний момент для операції.

Що насправді втратила РФ у Венесуелі?

У виданні Reuters повідомили, що після операції у Венесуелі Володимир Путін радіє, що президент США зосереджений на Західній півкулі, може там "застрягти" і "залишити Україну для Росії". Однак, на думку політтехнолога, це не так. Насправді Росія дещо втратила.

По-перше, це імідж. По-друге, тут мовиться про історію з нафтою. Однак є ще третє – Венесуела була справжньою помийкою для росіян. На піратському острові Тортуга відмивались шалені російські нафтові та кокаїнові гроші, там навіть були бази ПВК "Вагнер". Туди приїздили Патрушев, Лукашенко. Це, по суті, російська територія,

– наголосив він.

Крім того, 7 січня США почали перехоплювати нафтові танкери, деякі з них перевозили російську нафту. Шейтельман зауважив, що це показує, що американці фактично наткнулись на гніздо піратів світового тероризму, в якому була замішана і Росія. Тому для Кремля це справжня катастрофа.

Цікаво! Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко розповів, що після усунення Мадуро Росія може втратити свій вплив у Венесуелі. Ця країна була базою для підготовки операцій російської зовнішньої розвідки.

Тим часом російський диктатор не коментував дії США щодо Венесуели. Політтехнолог зазначив, що Путін "зник" ще за певний час до нового року. В Кремлі заявили, що він лікується та перенесе операцію. Очевидно, що в США знали про це і, на думку Шейтельмана, спеціально обрали такий час для операції у Венесуелі.

Якби Путін про це знав, то щойно у Венесуелу прибули б американці, він би наказав вагнерівцям вбити Мадуро. Адже він – це цінний актив для росіян. Зараз Мадуро сидить і розказує все про Лукашенка, про фінансування ПВК "Вагнер", про операції в Африці, про всі рахунки тощо,

– пояснив він.

Політтехнолог додав, що Мадуро знає про Росію практично усе. Особисто з Путіним він міг бачитись кілька разів, але в нього вдома жив Патрушев, помічник російського диктатора.

