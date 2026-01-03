Є ключ до знищення імперії: чи може Трамп після успіху у Венесуелі взятися за Росію

Після вибухів у Венесуелі 3 січня американські військові затримали президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Очевидно, згодом зміниться і позиція США щодо тиску на Росію. Адже багато прихильників дій у Венесуелі підтримують Україну.

Також події у Венесуелі можуть вплинути на вартість нафти. Дослідник геостратегії, голова ПанЄвропи Наддніпрянщина Олег Магалецький озвучив 24 Каналу думку, що це може допомогти Україні перемогти Росію.

"Також це може мати великий вплив на вартість нафти, що є ключем до знищення цієї імперії. Тому якщо Венесуела буде звільнена від Мадуро, від цього режиму. Венесуела є державою з найбільшими запасами нафти в світі, а рівень життя там надзвичайно низький. Це може допомогти нам всім разом перемогти Росію", – припустив він.

Що може послабити Росію?

Олег Магалецький зазначив, що диктаторські режими крихкі, тому їх чекає колапс. Є потенціал, що у Венесуелі може змінитися ситуація. Хотілося б, щоб Іран нарешті повернувся на шлях нормального розвитку, а режим Аятола впав, і народ став вільним. Це послабило б Росію та Китай.

Якщо в Ірані відбудуться зміни, це сильно послабить Росію і його ключового союзника – Китай. Тому що ці дві держави є архітекторами війни проти України, загалом війни проти міжнародного порядку. Не секрет, що КНР готується до атаки на Тайвань, як Росія зараз готується атакувати одну з держав НАТО або декілька. Наприклад, Латвію, Естонію, Литву, Фінляндію чи інші,

– підкреслив експерт.

За його словами, якщо ключові союзники Кремля зазнають невдачі, і буде змінена ситуація, це також дуже обмежить будь-які дії окупантів щодо розгортання війни, яку вони зараз ведуть в Україні. Це створить для українців потенціал призупинити або зупинити агресію Росії проти України.

Що відбувається у Венесуелі?