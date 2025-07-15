Орбан вимагає від ЄС введення санкцій проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вимагає введення санкцій проти України через нібито смертельне побиття угорця у територіальному центрі комплектування на Закарпатті.

Він планує порушити питання про включення України до санкційних списків Європейського Союзу під час засідання у Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Facebook.

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Чим погрожує Орбан?

Угорщина заявила, що на Закарпатті військові ТЦК нібито схопили 45-річного угорця, побили, незадовго після чого чоловік помер. За словами знайомих загиблого, той мав угорське громадянство і "відмовився від української адреси".

Прем'єр Угорщини заявив, що на засіданні Ради ЄС – Угорщина вимагатиме санкцій проти українських чиновників через смерть Йосипа Шебештеня із Закарпаття, який нібито помер через побиття під час примусової мобілізації.

Нагадаємо, раніше українське МЗС відреагувало звинувачення Будапешта, назвавши її спотворенням реальності. Речник міністерства Георгій Тихий заявив, що Будапешт уникає згадки головної причини мобілізації – російської агресії.

Речник зовнішньодипломатичного відомства Георгій Тихий заявляв, що спроби використати окремі випадки у політичних цілях шкодять відносинам між Києвом і Будапештом. Він також закликав Угорщину утриматися від спекуляцій.

У Сухопутних військах казали, що загиблий проходив службу в одному з підрозділів та був громадянином України. За даними експертиз, смерть була внаслідок тромбоемболії легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень чи слідів насильства.