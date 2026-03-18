Я не вважаю, що Путін і Росія є агресорами у війні проти України, – Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна агресором. На його думку, вторгнення в Україну було відповіддю на те, що Захід змінив систему безпеки Європи без згоди Росії.
За словами Орбана, "є серйозна дискусія про те, як почалася ця війна". Про це він заявив в інтерв'ю GB News.
"Ні, я так не вважаю. З погляду міжнародного права це, без сумніву, агресія Росії проти України. Але питання в тому, чому ми, на Заході, вирішили змінити статус України", – зауважив політик.
Угорський прем'єр вважає, що "два десятиліття Україна була буферною зоною". Однак згодом на Заході почали приймати ідею вступу України до НАТО і ЄС.
Росія одразу чітко дала зрозуміти: якщо НАТО наблизиться до її кордонів, це призведе до війни. Ми проігнорували це. Ми фактично змінили систему безпеки Європи без згоди Росії, і вона відповіла війною. Ось як я це розумію,
– додав Орбан.
Яка позиція Угорщини щодо війни в Україні?
Віктор Орбан заявив, що Будапешт нібито знову витримав політичний тиск з боку Києва та Брюсселя. За його словами, Угорщина не дозволить втягнути себе у війну в Україні. Він наголосив, що шантажем і блокадою Угорщину не зламати.
Також угорський прем'єр-міністр заявив, що нібито Європа винна у відсутності миру в Україні. Орбан вважає, що їхня допомога Україні нібито перешкоджає закінченню війни.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що поки Віктор Орбан очолює Угорщину, Україна не вступить до ЄС. На його думку, вступ України до Євросоюзу означатиме вступ Європи у війну проти Росії.