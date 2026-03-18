Геополітика Європа Я не вважаю, що Путін і Росія є агресорами у війні проти України, – Орбан
18 березня, 17:28
Олександра Садова
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Володимира Путіна агресором у війні проти України.
  • Орбан вважає, що вторгнення в Україну було відповіддю на зміну системи безпеки Європи без згоди Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна агресором. На його думку, вторгнення в Україну було відповіддю на те, що Захід змінив систему безпеки Європи без згоди Росії.

За словами Орбана, "є серйозна дискусія про те, як почалася ця війна". Про це він заявив в інтерв'ю GB News.

Читайте також Україна готова працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником Путіна, – Зеленський

"Ні, я так не вважаю. З погляду міжнародного права це, без сумніву, агресія Росії проти України. Але питання в тому, чому ми, на Заході, вирішили змінити статус України", – зауважив політик.

Угорський прем'єр вважає, що "два десятиліття Україна була буферною зоною". Однак згодом на Заході почали приймати ідею вступу України до НАТО і ЄС.

Росія одразу чітко дала зрозуміти: якщо НАТО наблизиться до її кордонів, це призведе до війни. Ми проігнорували це. Ми фактично змінили систему безпеки Європи без згоди Росії, і вона відповіла війною. Ось як я це розумію, 
– додав Орбан.

Яка позиція Угорщини щодо війни в Україні?

  • Віктор Орбан заявив, що Будапешт нібито знову витримав політичний тиск з боку Києва та Брюсселя. За його словами, Угорщина не дозволить втягнути себе у війну в Україні. Він наголосив, що шантажем і блокадою Угорщину не зламати.

  • Також угорський прем'єр-міністр заявив, що нібито Європа винна у відсутності миру в Україні. Орбан вважає, що їхня допомога Україні нібито перешкоджає закінченню війни.

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що поки Віктор Орбан очолює Угорщину, Україна не вступить до ЄС. На його думку, вступ України до Євросоюзу означатиме вступ Європи у війну проти Росії.