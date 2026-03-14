Заявив про братовбивчу війну та згадав про Зеленського: Орбан зухвало відповів на лист Ющенка

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан відповів на лист колишнього президента України Віктора Ющенка, заявивши, що Київ не може диктувати умови Будапешту та що його країна не братиме участі у війні.

Свою реакцію на лист він оприлюднив у соцмережі Х.

Як Орбан відповів Ющенку?

Прем'єр-міністр Угорщини назвав свій народ "нацією борців за свободу, яка безстрашно боролася за свою свободу", що, мовляв, триває й сьогодні. Утім, боротьба України, за його словами, не дає права їй шантажувати Будапешт.

Віктор Орбан закликав Віктора Ющенка попередити чинного українського президента Володимира Зеленського "не посягати на свободу угорців", а також "не шантажувати й не погрожувати" ані Угорщині, ані її владі.

За його словами, "державний тероризм", за допомогою якого Володимир Зеленський нібито "підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини". Також він нагадав про допомогу біженцям.

Угорський прем'єр заявив, що його країна приймала українців після початку повномасштабної війни, а також відкривала школи з українською мовою навчання. Але Україна нібито відмовляє в цьому угорцям на Закарпатті.

Ми й досі хочемо залишатися вашими друзями, але не братимемо участі у вашій війні. Тому прошу вас прийняти, що ми не надсилатимемо на вашу війну ні грошей, ні зброї, ні солдатів. Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна не завершилася фатальним ослабленням української держави та щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби,

– написав прем'єр.

Закінчуючи свій лист, Віктор Орбан також заявив, що Віктор Ющенко може розраховувати на нього, якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме йому або його родині, натякаючи на попередні інциденти.

Що цьому передувало?