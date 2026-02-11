Орбан звинуватив ЄС та Україну у "відкритому оголошенні війни" Угорщині перед виборами
- Прем'єр-міністр Угорщини звинуватив ЄС та Україну у "відкритому оголошенні війни" Угорщині.
- Орбан закликав угорців голосувати за "Фідес" на виборах для збереження суверенітету країни.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейський Союз та Україну в оголошенні війни його країні, агітуючи населення голосувати за його партію "Фідес" на майбутніх парламентських виборах.
Про це свідчить публікація угорського прем'єра у соцмережі Х.
Дивіться також "Шантаж у стилі Кремля": Петер Мадяр заявив, що Орбан планує злити його інтимні відео
У чому Орбан звинувачує Україну та ЄС?
Нещодавно Politico оприлюднило статтю, у якій йшлося про розробку плану ЄС завдяки домовленостям Брюсселя та Києва, який передбачає часткове членство України в блоці вже у 2027 році у рамках можливого мирного плану.
Реагуючи на цю публікацію, Віктор Орбан назвав вищезгадане ЗМІ "офіційним виданням брюссельської еліти", а вказані там ідеї "військовим планом". Він звинуватив ЄС та Україну у підтримці його головного опонента Петера Мадяра.
Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту,
– написав він.
За його словами, у квітні, коли і мають відбутися парламентські вибори, угорці "повинні зупинити їх" шляхом голосування за партію "Фідес" на виборчих дільницях, мовляв, його партія є єдиною гарантією суверенітету Угорщини.
Про що раніше заявляв Орбан?
Нещодавно він запевняв, що у Брюсселі нібито уже створили так званий план, який передбачає вступ Європейського Союзу у війну до 2030 року, і що до такого розвитку подій вже готують населення континенту.
До цього він назвав Україну ворогом своєї країни через енергетичний тиск на Європейський Союз. За його словами, вимоги Києва щодо відмови від російського газу загрожують благополуччю угорських сімей.