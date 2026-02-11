Орбан звинуватив ЄС та Україну у "відкритому оголошенні війни" Угорщині перед виборами

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейський Союз та Україну в оголошенні війни його країні, агітуючи населення голосувати за його партію "Фідес" на майбутніх парламентських виборах.

Про це свідчить публікація угорського прем'єра у соцмережі Х.

У чому Орбан звинувачує Україну та ЄС?

Нещодавно Politico оприлюднило статтю, у якій йшлося про розробку плану ЄС завдяки домовленостям Брюсселя та Києва, який передбачає часткове членство України в блоці вже у 2027 році у рамках можливого мирного плану.

Реагуючи на цю публікацію, Віктор Орбан назвав вищезгадане ЗМІ "офіційним виданням брюссельської еліти", а вказані там ідеї "військовим планом". Він звинуватив ЄС та Україну у підтримці його головного опонента Петера Мадяра.

Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії "Тиса", тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту,

– написав він.

За його словами, у квітні, коли і мають відбутися парламентські вибори, угорці "повинні зупинити їх" шляхом голосування за партію "Фідес" на виборчих дільницях, мовляв, його партія є єдиною гарантією суверенітету Угорщини.

Про що раніше заявляв Орбан?