Іран нібито перекрив та замінував Ормузьку протоку: у США заперечують інформацію

Корпус вартових ісламської революції пригрозив перекрити Ормузьку протоку та зупинити експорт нафти з регіону, однак офіційний Тегеран запевняє, що наразі цього не планує. Попри гучні заяви військових, у США стверджують, що морський коридор залишається відкритим.

Про це повідомляє видання The Times of Israel та журналістка Fox News.

Дивіться також Дрони Ірану підпалили посольство США в Ер-Ріяді: Трамп пообіцяв відповісти

Яка ситуація нині у Ормузькій протоці?

У понеділок, 2 березня, іранські ЗМІ поширили заяву командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану у якій він стверджував, що Ормузька протока закрита, а будь-яке судно, яке спробує пройти через неї буде спалене.

Це сталось після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок ізраїльського удару.

Важливо! Ормузька протока є ключовим маршрутом для експорту нафти з країн Перської затоки. Закриття протоки може призвести до зупинки близько п'ятої частини світового експорту нафти та спричинити різке зростання цін на нафту.

Після загострення ситуації на Близькому Сході судна, що перебували в акваторії протоки, почали отримувати попередження від Корпусу вартових ісламської революції про її можливе закриття. За даними агентства Reuters, щонайменше 150 нафтових танкерів зупинились та очікують у відкритому морі.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі того ж дня заявляв, що Тегеран не планує перекривати протоку.

Що на ці заяви кажуть у США?

Журналістка Fox News Дженніфер Гріффін із посиланням на інформацію від Центрального командування Збройних сил США повідомила, що Ормузька протока залишається відкритою, попри заяви Корпусу вартових ісламської революції.

Наразі Іран не здійснює патрулювання у цьому районі. Також не зафіксовано ознак мінування акваторії.

80 відсотків їхньої нафти йде до Китаю. Мінування протоки завдало б шкоди Ірану та його ключовому союзнику,

– додала журналістка.

Чому Іран маніпулює Ормузькою протокою?