"Долина смерті": Іран може мінувати Ормузьку протоку, Трамп погрожує відповіддю

Агенти американської розвідки почали отримувати дані про те, що Іран здійснює заходи з розміщення мін у судноплавному каналі Ормузької протоки.

Про це повідомляють CBS News та CNN. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Тегерану відповіддю та заявив про знищення певних суден.

До яких дій міг вдатися Іран?

Кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс зазначила про повідомлення стосовно мінування Ормузької протоки, для якого, за попередньою інформацією, Іран застосовує невеликі судна, кожне з яких може нести від 2 до 3 мін.

За даними джерел CNN, поки встановили лише кілька десятків мін, але Тегеран, як і раніше, контролює більшу частину своїх невеликих катерів та мінних загороджувачів, а це означає, що він може розмістити в акваторії ще сотні.

Раніше КВІР попереджав, що будь-яке судно, яке проходитиме через протоку, буде атаковано, і канал фактично є закритим з початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході наприкінці лютого.

Стан протоки CNN описували як "долину смерті", враховуючи ризики, пов'язані з транзитом,

– пише видання.

Як відреагували в США на такі повідомлення?

Спершу американський президент Дональд Трамп, коментуючи інформацію щодо можливого розміщення мін в Ормузькій протоці, наголосив, що не володіє такими даними, проте пригрозив відповіддю на такі заходи.

Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і вони не будуть негайно видалені, військові наслідки для Ірану будуть на рівні, якого ніколи не було. Якщо ж вони приберуть те, що могло бути розміщено, це буде величезним кроком у правильному напрямку,

– написав він.



Допис Дональда Трампа у Truth Social / Clash Report

Згодом у новій публікації Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили щонайменше десять іранських човнів, які могли використати для встановлення морських мін у межах вищезгаданої протоки.

"Я радий повідомити, що протягом останніх кількох годин ми уразили і повністю знищили 10 неактивних човнів або суден для встановлення мін. Більше – попереду", – заявив він, але місце та час операції не вказав.



Допис Дональда Трампа у Truth Social / Clash Report

Довідково. Ормузька протока є ключовим вузлом у глобальній енергетичній безпеці, оскільки через неї проходить орієнтовно 20% світового споживання нафти. Вона є головним шляхом для експорту з ОАЕ, Саудівської Аравії, Іраку, Ірану та Кувейту.

Що відбувається на Близькому Сході?