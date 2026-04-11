Трамп оголосив про розмінування Ормузької протоки: ЗМІ пишуть, що нею пройшли кораблі ВМС США

Президент США Дональд Трамп заявив про початок операції з розмінування Ормузької протоки. Паралельно з’явилась інформація, що американські військові кораблі вже здійснили прохід через протоку.

Про це стало відомо з поста Трампа в соцмережі Truth Social і видання Axios.

Що відомо про розблокування Ормузької протоки?

У своєму дописі Трамп різко розкритикував медіа, звинувативши їх у втраті довіри та поширенні тверджень про нібито успіхи Ірану. За його словами, ситуація протилежна – Тегеран зазнав серйозних втрат.

Американський президент стверджує, що іранський флот, авіація, системи ППО та радіолокації фактично знищені, а виробництво ракет і дронів – суттєво підірване. На його думку, єдиною реальною загрозою залишається те, що корабель може "зачепитися" за одну з морських мін в Ормузькій протоці.

Трамп також заявив, що всі 28 іранських мінних тральщиків нібито знищені, і оголосив про початок розмінування протоки "в інтересах усього світу", згадавши серед бенефіціарів Китай, Японію, Південну Корею, Францію та Німеччину. Він додав, що ці країни, за його словами, не мають достатньої рішучості самостійно виконати такі роботи.

Водночас журналіст Барак Равід повідомив із посиланням на джерела, що кілька кораблів ВМС США вже пройшли через Ормузьку протоку. За його даними, цей прохід не погоджувався з Іраном і став першим таким випадком із початку війни.

