Рішення проти Трампа: Палата представників підтримала важливий для України документ

В американському Конгресі, а саме у Палаті представників, група законодавців кинула виклик Дональду Трампу. Вони змогли обійти заборони та дати зелене світло масштабному пакету підтримки України.

Цей крок продемонстрував певний розкол усередині Республіканської партії, оскільки частина конгресменів відкрито виступила проти лінії Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Про попереднє голосування Палата представників США просунула законопроєкт про військову допомогу Україні

Голосування для України: як законодавці обійшли опір команди Трампа?

Законодавці Палати представників США у ніч на 5 червня 2026 року за київським часом схвалили перший великий проукраїнський пакет заходів за другого терміну Дональда Трампа. Рішення підтримали 226 голосами проти 195, і ці цифри засвідчили певний бунт республіканців – аж 18 із них та 1 незалежний депутат відкрито пішли проти волі глави Білого дому.

Річ у тім, що Республіканська партія під проводом Трампа останніми роками відійшла від колишньої непохитної підтримки України, ба більше – будь-які ініціативи незгодних депутатів ігнорувала. Щоб сьогоднішнє голосування відбулося, прихильникам України довелося провернути кулуарну спецоперацію.

Спікер Майк Джонсон закликав однопартійців голосувати проти, щоб "дати Трампу простір для переговорів з Росією". Проте деякі республіканці об'єдналися з демократами й місяцями працювали над тим, щоб зібрати необхідні 218 підписів під петицією про розгляд в обхід волі спікера (так звана процедура discharge petition).

Які санкції та обсяги допомоги передбачає новий законопроєкт?

Новий пакет б'є по російській економіці. Він передбачає санкції проти російських діячів та інституцій, серед яких банки, нафтові та гірничодобувні компанії тощо, а ще й шалені 500% мита на всі російські товари, які імпортують до США, та повністю забороняє ввезення російської сирої нафти.

Для військової підтримки України американські законодавці готові виділити позик на 8 мільярдів доларів на продаж зброї, а також продовжити дію програми військового ленд-лізу, започаткованої ще за часів адміністрації президента Джо Байдена, до 2028 року.

Окрім цього, документ пропонує виділити по 300 мільйонів доларів військової допомоги у 2026 та 2027 роках, а також прописує чіткі механізми фінансування післявоєнної відбудови. Та, на жаль, це рішення Палати представників не є фінальним.

Важливо! Після Палати представників документ піде до Сенату, але там більшість за Дональда Трампа, тож депутати можуть навіть не призначити дату розгляду. Якщо ж таки призначать і проголосують більшістю у 51 голос, то законопроєкт піде на підпис президенту.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що найближчим часом можуть з'явитися важливі новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги для України. Мовиться про гроші, які ще давніше схвалив Конгрес для підтримки Києва, однак їх так і не передавали.