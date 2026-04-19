"Зовсім не в моїх інтересах": Папа Римський про сперечання з Трампом
- Папа Римський Лев XIV заявив, що не хоче сперечатися з президентом США Трампом щодо війни на Близькому Сході і продовжуватиме проповідувати мир.
- Дональд Трамп критикував проповіді Папи Римського, звинувачуючи його у "поблажливості до злочинності".
Папа Римський Лев XIV заявив, що не буде сперачатися з президентом США Трампом щодо війни на Близькому Сході. Він наголосив, що продовжуватиме проповідувати євангельське послання миру.
Папа Римський додав, що його проповідь ніяк не спрямована проти Трампа. Про це повідомили в Politico.
Що відомо про заяву Папи Римського?
Папа поспілкувався з журналістами на борту літака, який летів з Камеруну до Анголи в рамках його 11-денного турне по Африці.
Папа Римський прокоментував заяви Трампа та наголосив, що усі його вислови радше є "коментарем до коментаря" та спробою хоч якось пояснити сказане.
Почалося усе з того, що Дональд Трамп у соцмережі розкритикував проповіді Папи Римського на тлі війни в Ірані та звинуватив його у "поблажливості до злочинності".
Ватикан згодом повідомив, що коли Папа Римський Лев проповідує про мир, він має на увазі усі війни, що спустошують планету, а не лише іранський конфлікт.
І все ж, як виявилося, на це дивилися так, ніби я намагаюся знову посперечатися з президентом, що зовсім не в моїх інтересах,
– заявив Папа Римський.
Папа Лев додав, що усі його зауваження щодо світових воєн були написані ще задовго до того, як Трамп почав критикувати його у соцмережах.
До уваги! Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Канал, що після серії не зовсім адекватних постів щодо Папи Римського, Трамп все ж таки зупинився. Очевидно, йому підказали, що в такий спосіб президент США вбиває не лише свій рейтинг, але й республіканців.
Останні новини про конфлікт між Трампом та Папою Римським
Трамп розкритикував Папу Лева XIV за слабкість у реагуванні на пандемію COVID-19 та ядерну програму Ірану. Папа Лев відповів, що не вступатиме в публічні суперечки, а продовжить закликати до миру.
Конфлікт між Трампом і Папою Левом XIV може негативно вплинути на рейтинг Трампа. Папа Лев XIV, на відміну від свого попередника Франциска, має високу підтримку серед американських католиків.
Папа Римський Лев XIV розкритикував лідерів за витрати на війни, закликавши інвестувати у медицину та освіту. Він засудив використання релігії для виправдання воєн і закликав до зміни курсу, не назвавши конкретних лідерів.