Орбан чи Мадяр: в Угорщині стартували парламентські вибори

В Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах 2026 року. Дільниці відкрилися о 6:00 ранку і вже чимало виборців активно приходять із самого ранку.

За кордоном голосування вже частково завершилося. Про це повідомляє угорське видання 24.hu.

Що відомо про перебіг голосування на виборах в Угорщині?

В Угорщині в неділю, 12 квітня, стартували парламентські вибори – голосування розпочалося о 6:00 ранку на понад 10 тисячах дільниць по всій країні. Очікується, що до 19:00 свої голоси віддадуть близько 7,5 мільйона виборців.

Із самого ранку на окремих дільницях, зокрема в Будапешті, вже утворилися черги. За повідомленнями медіа, деяким виборцям доводиться чекати до 15 хвилин.



На виборах в Угорщині утворюються черги / Фото 24.hu

Голосування відбувається також за кордоном – на 149 виборчих дільницях. Через різницю в часі на американському континенті процес уже завершився. Найбільшу активність зафіксували в Нью-Йорку, де зареєструвалися понад 1400 виборців. Загалом за кордоном проголосувати можуть близько 91 тисячі громадян. Їхні бюлетені доставляють до Угорщини для підрахунку після закриття дільниць.

Окремо триває підрахунок голосів, надісланих поштою. Станом на вечір 11 квітня було отримано майже 294 тисячі бюлетенів, що становить близько 60% від загальної кількості зареєстрованих виборців без постійного місця проживання в Угорщині.

В Угорщині тривають парламентські вибори / Фото 24.hu

Виборцям нагадали основні правила голосування: бюлетень має бути завірений печаткою комісії, голос потрібно віддати, поставивши хрест або плюс у відповідному колі, а голосування олівцем є недійсним.

Очікується, що перші попередні результати з'являться після закриття виборчих дільниць, а остаточний підрахунок голосів очікується вже пізно ввечері.

Важливо! Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Орбана можуть не влаштувати результати виборів, якщо він не переможе. У разі поразки угорський прем'єр може спробувати втримати владу різними шляхами.

Нагадаємо, що в Угорщині відбуваються вирішальні парламентські вибори, за підсумками яких сформують новий склад Національної асамблеї та визначать майбутнього прем'єр-міністра. Основне протистояння розгортається між чинним главою уряду Віктором Орбаном, який очолює партію "Фідес" і перебуває при владі з 2010 року, та опозиційним лідером Петером Мадяром – керівником партії «Тиса». За даними опитувань, Мадяру вдалося швидко згуртувати протестний електорат і випередити Орбана на 9 – 13%.

