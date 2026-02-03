Про це шепочуть, – експерт сказав, які домовленості можуть бути на переговорах в Абу-Дабі

Українська переговорна група вирушила до Абу-Дабі, де 4 і 5 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, США та Росії. За попередніми даними, посланець Дональда Трампа Стів Віткофф також буде присутній.

Ключовим питанням, скоріш за все, стане обмін військовополоненими. Про це в ефірі 24 Каналу розповів кандидат філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький, додавши, що Україна прагне відновити процес обміну.

Яких домовленостей варто очікувати?

Росіяни не хочуть повертати українських полонених, обмінів не було вже кілька місяців. Втім зараз, ймовірно, є певні напрацювання. Це підтвердив секретар РНБО та член переговорної групи Рустем Умєров. За його словами, невдовзі українці почують про певні результати.

Також сторони можуть обговорювати технічні напрацювання щодо припинення вогню. Але, попри оптимістичні заяви американської сторони, прогресу поки не видно. Росія продовжує свій терор.

Зверніть увагу! Дональд Трамп вкотре заявив, що сторони близькі до врегулювання конфлікту та закликав очікувати на обнадійливі новини. Він додав, що підтримує хороші стосунки як з Києвом, так і з Москвою. За його словами, переговори ускладнює "величезна ненависть між Зеленським і Путіним".

"Ми зараз не перебуваємо на етапі розв'язання територіальних питань, контроль над ЗАЕС, виведення російських військ з наших областей, для початку принаймні з Херсонської та Запорізької. Про це дуже тихо шепочуть, але ми маємо просувати такі питання", – наголосив політолог.

Варто розуміти, що Росія завдаватиме ударів по Україні стільки, скільки зможе. Ситуація зміниться лише у випадку серйозної внутрішньополітичної кризи, яка змусить Путіна припинити вогонь. Хоча зараз поведінка російського диктатора настільки неврівноважена, що він може не погодитися навіть на вимоги еліт закінчити війну.

Очевидно, що для завершення війни потрібні поступки. Україна не погодиться на виведення військ, тому потрібен компроміс і з боку Росії. Можливо, під час переговорів в Абу-Дабі говоритимуть про вихід окупантів з Херсонщини та Запорізької області.

Хоча для росіян це навряд чи виглядатиме як перемога. Володимир Путін зіткнеться з невдоволенням людей, тому поки виглядає малоймовірним, що Росія на це погодиться.

