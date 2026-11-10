США прагнуть "остаточно завершити" війну в Україні на тлі перемовин в Абу-Дабі, – The Guardian

США хочуть домогтися остаточного завершення війни між Росією та Україною. Задля цього 10 листопада в Абу-Дабі стартують перші з лютого тристоронні переговори.

Про це пише The Guardian із посиланням на американських посадовців.

Як у Трампа пропонують закінчити війну в Україні?

Одна з пропозицій адміністрації Трампа передбачає створення нової "довгострокової архітектури безпеки" у відносинах між Росією та Європою.

Європейські представники побоюються, що Росія наполягатиме на своїх жорстких вимогах щодо скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Коментуючи майбутні переговори, представник адміністрації США заявив, що для завершення війни Вашингтону потрібна участь Європи.

За його словами, сторони можуть також відновити роботу Ради НАТО – Росія, діяльність якої призупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Крім того, для досягнення домовленостей США можуть розглянути скасування санкцій проти Москви.

Американські посадовці також стверджують, що обговорювали з Росією можливі гарантії безпеки для України, подібні до п'ятої статті договору НАТО. Вона передбачає колективну відповідь країн Альянсу в разі нападу на одного з його членів.

Водночас критики сумніваються, наскільки дієвими можуть бути такі гарантії. Вони звертають увагу, що п'ята стаття НАТО не зобов'язує країни Альянсу автоматично вступати у війну на захист союзника. Крім того, кібератаки та інші форми гібридної агресії ускладнюють визначення того, які саме дії мають спричиняти військову відповідь.

Очікується, що в Абу-Дабі представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Європейського Союзу зустрінуться з американськими переговорниками. Вони обговорять "довгострокову архітектуру безпеки між Росією та Європою", щоб визначити способи запобігання майбутнім конфліктам.

Представник однієї з європейських країн, яка бере участь у переговорах, заявив, що американська пропозиція поки залишається нечіткою.

За його словами, у Європі готуються до того, що під час консультацій США можуть запропонувати Росії суттєві поступки.

Дональд Трамп також заявляв, що в межах остаточної мирної угоди Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від частини територій. За його словами, після цього країна матиме "трохи інші обриси".

Минулого тижня після зустрічі з радником Кремля Кирилом Дмитрієвим Трамп заявив, що прагне укласти "масштабну угоду", яка може охопити всю Європу.