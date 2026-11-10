США стремятся "окончательно завершить" войну в Украине на фоне переговоров в Абу-Даби, – СМИ

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на американских чиновников.

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Как у Трампа предлагают закончить войну России против Украины?

Одно из предложений администрации Трампа предусматривает создание новой "долгосрочной архитектуры безопасности" в отношениях между Россией и Европой.

Европейские представители опасаются, что Россия будет настаивать на своих жестких требованиях по сокращению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Комментируя предстоящие переговоры, представитель администрации США заявил, что для завершения войны Вашингтону необходимо участие Европы.

По его словам, стороны могут также возобновить работу Совета НАТО – Россия, деятельность которого была приостановлена после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Кроме того, для достижения договоренностей США могут рассмотреть вопрос об отмене санкций против Москвы.

Американские чиновники также утверждают, что обсуждали с Россией возможные гарантии безопасности для Украины, аналогичные пятой статье договора НАТО. Она предусматривает коллективный ответ стран Альянса в случае нападения на одного из его членов.

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В то же время критики сомневаются, насколько эффективными могут быть такие гарантии. Они обращают внимание на то, что пятая статья НАТО не обязывает страны Альянса автоматически вступать в войну в защиту союзника. Кроме того, кибератаки и другие формы гибридной агрессии затрудняют определение того, какие именно действия должны вызывать военный ответ.

Ожидается, что в Абу-Даби представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Европейского союза встретятся с американскими переговорщиками. Они обсудят "долгосрочную архитектуру безопасности между Россией и Европой", чтобы определить способы предотвращения будущих конфликтов.

Представитель одной из европейских стран, участвующих в переговорах, заявил, что американское предложение пока остается неясным.

По его словам, в Европе готовятся к тому, что в ходе консультаций США могут предложить России существенные уступки.

Дональд Трамп также заявлял, что в рамках окончательного мирного соглашения Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий. По его словам, после этого страна будет иметь "несколько иные очертания".

На прошлой неделе после встречи с советником Кремля Кириллом Дмитриевым Трамп заявил, что стремится заключить "масштабное соглашение", которое может охватить всю Европу.