Переговори Зеленського з командою Трампа тривали 5 годин: в ОП відповіли, чи буде новий раунд

Переговори між делегаціями України і США у Берліні продовжаться завтра, 15 грудня. Наразі не розголошується, про що вони говорили.

Команди продовжать розмову вранці. Про це повідомив Дмитро Литвин у коментарі журналістам 24 Каналу, а також німецьке видання Handelsblatt.

Як пройшов перший день переговорів у Берліні?

Переговори у Берліні тривали понад 5 годин. Вони продовжаться завтра зранку. Наразі Зеленський не збирається коментувати результати першого раунду.

Як зазначає німецька газета, уряд США "попередньо визнав перспективи успіху" берлінського формату переговорів. На це, зокрема, вказує рішення Дональда Трампа направити до Німеччини свою делегацію.

Водночас видання Bild додає, що завтра до переговорів Зеленського з американцями повинні долучитися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас Москва ставиться до переговорів з підозрою. Радник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков напередодні зустрічі заявив російським пропагандистським медіа, що внесок європейських партнерів та України в "мирний план" Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

Handelsblatt також звертає увагу, що сумніви щодо реальних намірів Кремля посилюються діями російських військ: у неділю вдень, напередодні переговорів, Росія відновила обстріли Запоріжжя.

Що відомо про переговори у Берліні?