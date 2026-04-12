Іран обговорив з Путіним переговори зі США
11 квітня у Пакистані відбулися прямі переговори США та Ірану. Деталі зустрічі з американцями іранці розповіли росіянам.
Так, 12 квітня президент Ірану Масуд Пезешкіан подзвонив очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб привітати його з Великоднем і поділитися оцінкою переговорів зі США. Про це пише Anadolu Ajansı.
Про що говорили Пезешкіан і Путін?
Політики обговорили останні події на Близькому Сході. Масуд Пезешкіан подякував Путіну за принципову позицію Росії, спрямовану на деескалацію конфлікту, а також за підтримку Ірану на міжнародних майданчиках. Також він висловив вдячність за надану іранському народу гуманітарну допомогу.
Зі свого боку Володимир Путін підкреслив готовність і надалі сприяти пошуку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, надавати посередницькі зусилля в інтересах встановлення справедливого та довгострокового миру на Близькому Сході. З цією метою Росія продовжить активні контакти з усіма партнерами у регіоні.
Під час обговорення двосторонніх відносин політики підтвердили, що хочуть і далі зміцнювати дружні та партнерські зв'язки між Росією та Іраном у всіх сферах.
Що передувало?
11 квітня у Пакистані відбулися переговори США та Ірану. Однією із ключових тем було розблокування Ормузької протоки. Тегеран наполягає на односібному контролі над цим шляхом та на праві стягувати з суден збір за прохід через протоку. США заперечують проти цього.
Також обговорювалося питання ядерної зброї. Тегеран не погодився відмовитися від розвитку своєї ядерної програми. Через це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про провал перемовин.
Своєю чергою Дональд Трамп анонсував блокування Ормузької протоки з боку США. Вашингтон пригрозив країнам, які платитимуть збір Ірану.
Окрім того, американський лідер заявив, що запровадить 50-відсоткові тарифи на товари з країн, які допомагатимуть Ірану.