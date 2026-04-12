12 квітня, 20:48
Іран обговорив з Путіним переговори зі США

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 11 квітня у Пакистані відбулися прямі переговори США та Ірану.
  • 12 квітня президент Ірану Масуд Пезешкіан подзвонив Володимиру Путіну, щоб поділитися оцінкою переговорів та обговорити двосторонні відносини і події на Близькому Сході.

11 квітня у Пакистані відбулися прямі переговори США та Ірану. Деталі зустрічі з американцями іранці розповіли росіянам.

Так, 12 квітня президент Ірану Масуд Пезешкіан подзвонив очільнику Кремля Володимиру Путіну, щоб привітати його з Великоднем і поділитися оцінкою переговорів зі США. Про це пише Anadolu Ajansı.

Про що говорили Пезешкіан і Путін?

Політики обговорили останні події на Близькому Сході. Масуд Пезешкіан подякував Путіну за принципову позицію Росії, спрямовану на деескалацію конфлікту, а також за підтримку Ірану на міжнародних майданчиках. Також він висловив вдячність за надану іранському народу гуманітарну допомогу.

Зі свого боку Володимир Путін підкреслив готовність і надалі сприяти пошуку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, надавати посередницькі зусилля в інтересах встановлення справедливого та довгострокового миру на Близькому Сході. З цією метою Росія продовжить активні контакти з усіма партнерами у регіоні. 

Під час обговорення двосторонніх відносин політики підтвердили, що хочуть і далі зміцнювати дружні та партнерські зв'язки між Росією та Іраном у всіх сферах.

Що передувало?

  • 11 квітня у Пакистані відбулися переговори США та Ірану. Однією із ключових тем було розблокування Ормузької протоки. Тегеран наполягає на односібному контролі над цим шляхом та на праві стягувати з суден збір за прохід через протоку. США заперечують проти цього.

  • Також обговорювалося питання ядерної зброї. Тегеран не погодився відмовитися від розвитку своєї ядерної програми. Через це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про провал перемовин.

  • Своєю чергою Дональд Трамп анонсував блокування Ормузької протоки з боку США. Вашингтон пригрозив країнам, які платитимуть збір Ірану.

  • Окрім того, американський лідер заявив, що запровадить 50-відсоткові тарифи на товари з країн, які допомагатимуть Ірану.