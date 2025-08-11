Канцлер Німеччини підтвердив переговори з лідерами Європи і США: які ключові теми обговорення
- Канцлер Німеччини підтвердив переговори з лідерами США та Європи 13 серпня.
- Фрідріх Мерц озвучив ключові теми, які будуть порушувати.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що скликав на середу, 13 серпня, віртуальні переговори європейських лідерів щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
Що відомо про переговори 13 серпня?
Канцлер Німеччини зазначив, що в ході перемовин йтиметься про "варіанти тиску на Росію, про можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії безпеки".
"Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО", – зазначив він.
Відповідно до даних ЗМІ, 13 серпня відбудеться три відеоконференції поспіль. Спершу о 14:00 проведуть перемовини тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.
Після цього буде ще одне обговорення – з президентом США і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.
А вже опісля почнеться ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих".