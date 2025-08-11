Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що скликав на середу, 13 серпня, віртуальні переговори європейських лідерів щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника німецького уряду в Х (раніше твітер).

Дивіться також "І цим все закінчиться": Трамп заявив, що може вийти з переговорів після зустрічі з Путіним

Що відомо про переговори 13 серпня?

Канцлер Німеччини зазначив, що в ході перемовин йтиметься про "варіанти тиску на Росію, про можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії безпеки".

"Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО", – зазначив він.

Дивіться також Це "попередня" зустріч, я скажу йому завершити війну, – Трамп про майбутню розмову з Путіним

Відповідно до даних ЗМІ, 13 серпня відбудеться три відеоконференції поспіль. Спершу о 14:00 проведуть перемовини тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після цього буде ще одне обговорення – з президентом США і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

А вже опісля почнеться ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих".