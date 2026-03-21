Мирні переговори Ірану таСША: Axios розкрило, як команда Трампа готується до розмов із Тегераном

Після трьох тижнів війни на Близькому Сході адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала початкові обговорення стосовно наступного етапу конфлікту та можливих переговорів з режимом Ірану.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника та джерело, ознайомлене з перебігом обговорень.

Який вигляд можуть мати переговори з Іраном?

Американський президент повідомив, що розглядає можливість закінчення війни проти Ірану. Водночас американські посадовці припускають, що конфлікт на Близькому Сході триватиме ще щонайменше 2 – 3 тижні.

Водночас радники американського президента, зокрема спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, уже розпочали підготовку до перемовин і беруть участь в обговоренні можливих дипломатичних заходів.

Будь-яка угода про припинення війни повинна передбачати розблокування Ормузької протоки, вирішення питання запасів високозбагаченого урану Ірану, а також встановлення довгострокової угоди щодо ядерної програми Ірану, балістичних ракет і підтримки посередників у регіоні,

– ідеться у статті.

За даними видання, станом на зараз намагаються з'ясувати два ключові питання, перший – хто в Ірані є найкращою контактною особою для потенційних переговорів і те, яка країна є найкращим посередником для контактів.

Axios нагадує, що представником на минулих переговорах був міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Утім, його розглядають як "машину для надсилання факсів", а не як уповноваженого укладати таку угоду.

Якщо говорити про країн-посередників, то в останньому раунді переговорів у квітні 2025 року подібну роль займав Оман, але США шукають іншого посередника, в ідеалі – Катар, через взаємну недовіру до оманців.

Як зауважує видання, катарці довели свою ефективність і заслуговують на довіру як посередники в Газі. Утім, сам Катар готовий допомогти лише неофіційно і не хоче виступати головним посередником на переговорах.

"Радники Трампа хочуть бути готовими, якщо переговори з Іраном відбудуться невдовзі. Умови будуть схожими на ті, які вони представили в Женеві за два дні до початку війни", – пише видання із посиланням на джерела.

Як можуть діяти США далі?