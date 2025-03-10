Цього тижня стануться великі події для України та Росії, — Трамп про майбутні переговори

Президент США зробив ще одну заяву щодо України ат Росії. Він анонсував "великі події", які стануться вже зовсім скоро.

Дональд Трамп висловився про переговори між США та Україною, які мають відбутись у Саудівській Аравії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Що він сказав

Дональд Трамп вкотре повторив, що в Урані гинуть солдати та цивільні у містах і він збирається це зупинити.

Я думаю, що цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі,

– наголосив він.

Також він знову сказав, що вважає, що повномасштабна війна ніколи б не почалась, якби він був президентом. Також Трамп вважає, що під час перегорів вдасться досягнути хороших результатів.

Він не уточнив, що буде для нього "хорошим результатом".

Раніше журналісти писали, що у Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США, де американці оцінять мирну пропозицію Києва.

США використовуватимуть зустріч, щоб визначити готовність України до компромісів для припинення війни та покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.