Може змусити Україну поступитися: Стубб заявив про наближення до "моменту істини" у переговорах

Європа може надати США військову підтримку для забезпечення безпеки Ормузької протоки, як цього хотів Дональд Трамп в обмін на надання підтримки Україні для досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

Таку ідею підтримав президент Фінляндії Александр Стубб під час сесії запитань і відповідей у ​​лондонському аналітичному центрі Chatham House у вівторок, 17 березня, повідомляє Politico.

Як Європа може тиснути на Трампа?

На думку президента Фінляндії, подібна взаємодопомога між Європою та США є хорошим вирішенням. Тому він повідомив, що розгляне відповідне питання додатково та обговорить можливі варіанти зі своєю командою.

Видання зауважує, що сама Фінляндія не має жодних ресурсів, щоб зробити внесок у забезпечення безпечного проходу Ормузькоою протокою, і досі не зрозуміло, яку роль можуть там відігравати європейські сили.

Але питання про те, як підтримати Україну – і залучити Трампа – є нагальним для Європи,

– ідеться у статті.

Зазначається, що останнім часом європейські чиновники, зокрема, Александр Стубб, побоюються, що чим довше триватиме війна Трампа проти Ірану, тим більше вона може обмежити боротьбу України проти агресії Росії.

Ба більше, зростання світових цін на енергоносії та рішення Вашингтона послабити санкції проти російської нафтової промисловості значно збільшать доходи диктатора Володимира Путіна від відповідних продажів.

Александр Стубб зізнався, що побоюється того, що мирні переговори щодо України наближаються до "моменту істини", який нібито може змусити Київ погодитися на угоду, яка передбачає поступку території Путіну.

"Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном та США. Але час покаже", – резюмував він, наголосивши, що конфлікт на Близькому Сході шкодить Україні.

На якому етапі мирні переговори?