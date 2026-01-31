Серйозного прориву у перемовинах не буде щонайменше до березня: The Economist назвало причину

За час повномасштабної війни найбільш конструктивними переговорами стали останні обговорення в Абу-Дабі за участю України, Росії та США. Найбільш складним наразі залишається питання територій.

Утім, серйозного прориву стосовно цього не очікується щонайменше до березня 2026 року. Про це пише The Economist з посиланням на джерела.

Що варто очікувати від переговорів?

Співрозмовники, наближені до української делегації, повідомили, що нещодавні переговори в ОАЕ залишили невирішеними найскладніші питання, зокрема ті, які безпосередньо пов'язані з окупованими територіями та гарантіями безпеки.

Попри це, деякі технічні аспекти угоди радше за все вже погодили. Але й "жодних серйозних проривів", як пише видання, не очікують до закінчення зимового наступу Росії й виявлення зростаючих проблем у російській економіці.

The Economist припускає, що можливі наступні переговори 1 лютого зможуть прояснити, чи готовий російський диктатор Володимир Путін все ж пом'якшити власну вимогу стосовно виходу Збройних Сил України з Донбасу.

Які деталі попередніх переговорів відомі?