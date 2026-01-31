Серйозного прориву у перемовинах не буде щонайменше до березня: The Economist назвало причину
- Останні переговори в Абу-Дабі були конструктивними, але питання територій залишаються невирішеними.
- Серйозні прориви не очікуються до березня 2026 року, хоча деякі технічні аспекти угоди вже погоджено.
За час повномасштабної війни найбільш конструктивними переговорами стали останні обговорення в Абу-Дабі за участю України, Росії та США. Найбільш складним наразі залишається питання територій.
Утім, серйозного прориву стосовно цього не очікується щонайменше до березня 2026 року. Про це пише The Economist з посиланням на джерела.
Дивіться також Зʼявився цікавий сигнал з Білого дому: дипломат проаналізував переговори з Росією
Що варто очікувати від переговорів?
Співрозмовники, наближені до української делегації, повідомили, що нещодавні переговори в ОАЕ залишили невирішеними найскладніші питання, зокрема ті, які безпосередньо пов'язані з окупованими територіями та гарантіями безпеки.
Попри це, деякі технічні аспекти угоди радше за все вже погодили. Але й "жодних серйозних проривів", як пише видання, не очікують до закінчення зимового наступу Росії й виявлення зростаючих проблем у російській економіці.
The Economist припускає, що можливі наступні переговори 1 лютого зможуть прояснити, чи готовий російський диктатор Володимир Путін все ж пом'якшити власну вимогу стосовно виходу Збройних Сил України з Донбасу.
Які деталі попередніх переговорів відомі?
Нагадаємо, в ОАЕ в період з 23 по 24 січня відбулася зустріч представників України, Сполучених Штатів та Росії. Тоді усі сторони обговорили мирний план завершення війни. Зустріч тривала понад 3 години.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф незадовго після цього на засіданні кабінету міністрів у Білому домі заявив, що в мирному процесі щодо війни в Україні вдалося досягнути "значного прогресу".
Водночас відомо, що державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що ключове питання в переговорах щодо припинення війни в Україні стосується територіальних претензій на Донецьку область.