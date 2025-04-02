Не Фіцо та не Орбан: Вучич каже, що як мінімум 2 лідери Європи вели переговори з Путіним
- Сербський президент Александар Вучич заявив, що мінімум два європейські лідери таємно вели переговори з Путіним, і це не Віктор Орбан чи Роберт Фіцо.
- Вучич повідомив, що не бачився з Путіним 3 роки, але планує поїхати до Москви на 9 травня.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що як мінімум 2 європейські лідери вели таємно переговори з Путіним. І це не Віктор Орбан чи Роберт Фіцо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Александара Вучича в інтерв'ю Маріо Новфалу.
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Що сказав Вучич про переговори європейців з Путіним
Александар Вучич зазначив, що перемовини із Путіним вели не прем'єр Угорщини або глава уряду Словаччини, а "багато інших" європейських лідерів.
Багато хто з них таємно спілкувалися з Путіним. І я знаю як мінімум двох світових лідерів, які таємно розмовляли з ним. Це не Орбан і не Фіцо, це багато інших,
– заявив сербський лідер.
Цікаво, що ні в ЄС, ні у Кремлі заяви сербського президента не коментували. Сам Вучич додав, що не бачився з Путіним уже 3 роки, але "поїде до Москви на 9 травня".
До слова, президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче зустрітися з Владіміром Путіним. Американський лідер висловив переконання, що Путін "доведе справу до кінця" щодо угоди про закінчення війни в Україні.