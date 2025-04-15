Син Трампа заявив, що Віткофф на переговорах із Росією наполегливо "бореться за мир"

Старший син президента США, Дональд Трамп-молодший, заявив, що Стів Віткофф "наполегливо бореться" за мир в Україні. За це спецпосланця президента США нібито ненавидить американський істеблішмент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа-молодшого в соцмережі Х.

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Трамп-молодший висловився про Віткоффа

Дональд Трамп-молодший написав, що в адміністрації його батька ніхто не боровся "так завзято, щоб закінчити цю війну та досягти міцного миру між Росією та Україною, як Стів Віткофф".

Істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери борються за мир, а не за війну!

– підкреслив він.

Допис Трампа-молодшого прокоментував американський мільярдер та керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск. Він одразу підтримав позицію сина президента США.

Нам пощастило, що цим (мирними переговорами, – 24 Канал) займається Стів Віткофф,

– написав Маск.

Нагадаємо, після візиту до Росії та переговорів з Путіним спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання так званих "5 територій". Ймовірно, йдеться про статус Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На слова Віткоффа згодом відреагував Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що мирна угода між Україною та Росією не може містити питання про визнання російськими окупованих територій.