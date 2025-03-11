ЗМІ розповіли, чому був присвячений перший раунд переговорів у Саудівській Аравії

11 березня у Джидді відбуваються переговори між делегаціями США та України. Вони тривають вже кілька годин.

Перемовини між сторонами проходять у два раунди. Наразі представники делегацій вже побували на перерві. Розпочалася друга частина перемовин. Тим часом у ЗМІ розкрили, про що українці та американці говорили під час першої половини зустрічі, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що Україна та США вже обговорили

За даними ЗМІ, перший раунд перемовин був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Також сторони обговорили угоду про рідкісноземельні копалини.

Нагадаємо, що Київ планував змінити тактику під час цієї зустрічі з командою Трампа. Замість того, щоб робити акцент на гарантіях безпеки, цього разу Україна вирішила продемонструвати, що вона готова до швидкого миру. Переконати в цьому американців має ідея з частковим перемир'ям. Воно передбачає припинення авіаударів, операцій на морі та атак на енергетичну й іншу цивільну інфраструктуру.

Далі має відбутися обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених російською владою, як заходи для зміцнення довіри між сторонами.

Раніше президент Зеленський назвав свої очікування від зустрічі у Джидді. Глава держави розповів, що очікує на результати не лише у питанні наближення миру, але й відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.