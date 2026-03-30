Пакистан готовий прийняти переговори США та Ірану "найближчими днями"

Пакистан заявив про готовність прийняти та сприяти переговорам між США та Іраном "найближчими днями". Перед цим там пройшла зустріч чотиристороння зустріч міністрів закордонних справ Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту.

Країни обговорювали деескалацію та припинення війни на Близькому Сході. Про це пише CNN.

Чи підтримують країни переговори США та Ірану в Пакистані?

У CNN зазначають, що представники адміністрації Трампа працюють над організацією зустрічі в Пакистані, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Ірані.

Пакистан матиме честь прийняти та сприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями для всебічного та тривалого врегулювання триваючого конфлікту,

– заявив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар після консультацій між чотирма країнами в Ісламабаді в неділю, 29 березня.

Він також додав, що проінформував міністрів, які приїхали з візитом до Пакистану, про можливість переговорів між США та Іраном в Ісламабаді.

Глави МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту висловили "повну підтримку" цій ідеї та "впевненість у зусиллях" Пакистану.

Не проти такої ініціативи й міністр закордонних справ Китаю Ван І та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

