Пропонує укласти нову ядерну угоду: Трамп написав листа верховному лідеру Ірану
- Президент США Дональд Трамп написав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією укласти нову ядерну угоду.
- Іран відмовляється від переговорів, поки існують погрози з боку США.
- Міністр закордонних справ Ірану попередив, що військовий напад може призвести до "регіональної пожежі" та ширшого конфлікту на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп заявив, що написав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї. У ньому він запропонував укласти нову ядерну угоду.
Трамп думає, що Іран "хотів би отримати цей лист". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Чому Трамп написав листа до Алі Хаменеї
Американський лідер переконаний, що "потрібно щось зробити", аби не допустити появи ще однієї ядерної зброї.
Я б віддав перевагу угоді, бо я не хочу завдати шкоди Ірану. Це чудові люди,
– каже Трамп.
Під час спілкування з журналістами у Білому домі він додав, що у випадку, якщо угоду не вдасться укласти найближчим часом, станеться "щось інше, що розв'яже проблему". А також зазначив, що попереду "цікаві дні".
Варто зазначити, що Трамп попросив російського диктатора Владіміра Путіна бути посередником на переговорах з Іраном про ядерну зброю. Після цього у Москві заявили про готовність сприяти переговорному процесу.
Іранська місія ООН в Нью-Йорку каже, що Іран ще не отримав листа. В Іранському міністерстві закордонних справ не відповіли на запит щодо коментаря про заяви Трампа.
Водночас Іран відмовляється від переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, допоки з їхнього боку звучать погрози. Окрім цього, в інтерв'ю AFP глава МЗС країни Аббас Арагчі заявив, що військовий напад на Іран призведе до "регіональної пожежі".
Арагчі додає, що переговори неможливі в "умовах максимального тиску". А також наголосив, що ізраїльська атака на Іран може призвести до ширшого конфлікту на Близькому Сході.