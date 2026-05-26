Переговори з Іраном гальмуються через суперечки щодо формулювання угоди, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що існують деякі розбіжності в угоді між Вашингтоном та Тегераном. Він додав, що для врегулювання ситуації знадобиться декілька днів.

Про це повідомили в CNN.

Що відомо про заяву Рубіо?

Рубіо прокоментував ситуацію на Близькому Сході та наголосив, що переговори з Тегераном затягуються через розбіжності щодо "окремих слів та речень".

Держсекретар виступив із заявою на тлі "оборонного" удару США по катерах та системах ППО Ірану у вівторок 26 травня.

Знадобиться кілька днів, щоб врегулювати розбіжності щодо якогось слова чи речення. Нам доведеться над цим працювати,

– заявив Рубіо.

Він також зауважив, що Ормузька протока має бути незабаром відкритою. За словами Рубіо, це є необхідним для всіх рішенням.

У виданні заявили, що Іранська влада поки не коментувала удари США, але пов'язані з державою ЗМІ вже назвали їх порушенням перемир'я.

Речник центрального командування США капітан Тім Гокінс заявив, що американські військові були вимушені атакувати катери та ЗРК Ірану з метою оборони та захисту від загрози. За його словами, цілями стали ракетні пускові установки та іранські човни, які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.

МОЗ Ірану заявило, що верховний лідер Моджтаба Хаменеї зазнав числених травм після нападу. Він отримав "поверхневі поранення" обличчя, голови та ніг під час зимового авіаудару.

Станом на 24 травня рамкова угода між США та Іраном була готова приблизно на 95%. Водночас сторони все ще узгоджують формулювання щодо ядерного арсеналу Тегерану та Ормузької протоки.