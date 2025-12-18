Укр Рус
Геополітика Росія Кремль налагоджує контакти зі США, щоб дізнатися про хід врегулювання війни в Україні, – Пєсков
18 грудня, 14:36
2

Кремль налагоджує контакти зі США, щоб дізнатися про хід врегулювання війни в Україні, – Пєсков

Юлія Харченко
Основні тези
  • Кремль хоче отримати інформацію про результати переговорів між ЄС та Україною через контакти з США.
  • Зустріч російської та американської делегацій очікується в Маямі в рамках зусиль адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні.

У Москві відреагували на повідомлення про можливу зустріч представників Росії та США у Маямі. Там заявили, що хочуть отримати інформацію про "підсумки" переговорів між ЄС та Україною.

Для цього вони налагоджують контакт з американською стороною. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєсков для росЗМІ.

Що заявила Росія?

Пєсков заявив, що Москва готує контакти з американською стороною, щоб дізнатися результати роботи Вашингтона з європейцями та українською делегацією.

Займаємося підготовкою певних контактів з нашими американськими візаві, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була зроблена американцями з європейцями та з українцями, 
– заявив він.

 Інших подробиць Пєсков не надав. 

За даними Politico, зустріч російської делегації з американськими представниками очікується цими вихідними в Маямі в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. 

Американську сторону представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, а російську – спецпредставник Путіна з питань інвестицій і економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Що відомо про візит української делегації у Маямі?

  • Українська делегація прямує до США для переговорів щодо завершення війни, які відбудуться 19 – 20 грудня в Маямі. 

  • Обговорюватимуть мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки для України та повоєнну відбудову.

  • Президент Зеленський заявив, що Україна працює над гарантіями безпеки зі США, які мають бути проголосовані Конгресом. Однією з ключових гарантій для України є 5 стаття НАТО, але наразі узгодженої версії плану ще немає.