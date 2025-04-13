"Занадто запущено": у Кремлі зробили нову заяву щодо переговорів зі США

11 квітня у Санкт-Петербурзі відбувалася чергова зустріч американського спецпредставника Стіва Віткоффа з російським диктатором Владіміром Путіним. У Кремлі прокоментували, на якому етапі перебувають переговори Росії та США про мир.

У коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну речник Путіна Дмітрій Пєсков розповів про "гарну динаміку російсько-американських відносин", але закликав не чекати "миттєвих результатів" від переговорів, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

Пєсков зауважив, що відносини США та Росії потрібно "реанімувати з нуля", а це "дуже складно" і вимагає "дуже напружених дипломатичних та інших зусиль".

Також він наголосив на потребі у маленьких кроках для того, аби встановити між американцями і росіянами "атмосферу хоча б мінімальної взаємної довіри". Наразі, за словами чиновника, цим займаються дипломати, спецслужби, а також спецпредставники президентів двох країн.

Це все допомагає, але, безумовно, чекати на якісь миттєві результати неможливо. Занадто складні проблеми, і надто запущені вони були,

– підсумував Пєсков.

Нагадаємо, що 10 квітня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між США та Росією щодо нормалізації роботи дипмісій.

До слова, Віткофф зустрівся з головним російським перемовником – Кирилом Дмитрієвим, після розмови з яких запропонував Трампу віддати Росії 4 українські області.