Окремо він згадав і про європейські країни. Таку заяву він зробив під час пропагандистської програми у неділю, 13 квітня, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія негативно реагує на пропозиції Келлога щодо миротворчих сил в Україні, – ISW

Що заявив Пєсков

За словами російського посадовця, останнім часом поведінка Києва нібито не імпонує адміністрації президента США Дональда Трампа.

Київський режим на чолі з Зеленським поводиться огидно, через що у них з Вашингтоном не дуже клеяться справи,

– заявив Пєсков.

Крім вищезгаданого, він розказав, що наразі дедалі більше країн, зокрема Європи, нібито звертають увагу на брехливу позицію київського режиму "з багатьох питань".

"Київ або не може, або не хоче дотримуватися мораторію на удари по енергетиці, і те, й інше катастрофічно", – резюмував пропагандист.

До слова, нещодавно Пєсков відмовився коментувати участь китайців у війні проти України після повідомлень про взяття у полон українськими силами громадян Китаю.