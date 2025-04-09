Китайське МЗС працює з українцями задля перевірки інформації про потрапляння у полон громадян КНР. Також у відомстві заявили, що Пекін просить своє населення уникати участі у війні на будь-якій зі сторін, передає 24 Канал.

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Що сказали у Кремлі

Тим часом речник Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати участь китайців у війні проти України на боці Росії.

Зазначимо, що у Держдепі США висловили стривоженість через те, що громадяни Китаю воюють за окупантів. Там наголосили, що КНР – це основний посібник Росії у війні в Україні.

До слова, згадки про участь китайців у війні з'являлися в радіоперемовинах російських військових на Сіверському напрямку вже кілька тижнів. Однак, ці дані підтвердилися лише після захоплення громадян Китаю в полон.