Китайский МИД работает с украинцами для проверки информации о попадании в плен граждан КНР. Также в ведомстве заявили, что Пекин просит свое население избегать участия в войне на любой из сторон, передает 24 Канал.

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Что сказали в Кремле

Между тем прессекретарь Путина Дмитрий Пєсков отказался комментировать участие китайцев в войне против Украины на стороне России.

Отметим, что в Госдепе США выразили обеспокоенность из-за того, что граждане Китая воюют за оккупантов. Там отметили, что КНР – это основной пособник России в войне в Украине.

К слову, упоминания об участии китайцев в войне появлялись в радиопереговорах российских военных на Северском направлении уже несколько недель. Однако, эти данные подтвердились только после захвата граждан Китая в плен.