Отдельно он вспомнил и о европейских странах. Такое заявление он сделал во время пропагандистской программы в воскресенье, 13 апреля, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия негативно реагирует на предложения Келлога по миротворческим силам в Украине, – ISW

Что заявил Песков

По словам российского чиновника, в последнее время поведение Киева якобы не импонирует администрации президента США Дональда Трампа.

Киевский режим во главе с Зеленским ведет себя отвратительно, из-за чего у них с Вашингтоном не очень клеятся дела,

– заявил Песков.

Кроме вышеупомянутого, он рассказал, что сейчас все больше стран, в частности Европы, якобы обращают внимание на лживую позицию киевского режима "по многим вопросам".

"Киев или не может, или не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетике, и то, и другое катастрофически", – резюмировал пропагандист.

К слову, недавно Песков отказался комментировать участие китайцев в войне против Украины после сообщений о взятии в плен украинскими силами граждан Китая.