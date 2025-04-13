Известно, что наибольшее количество людей погибло в троллейбусе. Горожане как раз возвращались из церкви, передает 24 Канал.

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Как оккупанты скрывают военное преступление

После того, как сеть переполнили сообщения об обстреле Сум с многочисленными жертвами, россияне начали искать "оправдание" этому преступлению.

Так называемый российский военкор Евгений Лисицын написал, что целью атаки захватчиков был промышленный объект. Коллаборационист Юрий Подоляка из Сум оправдал убийство земляков. Он назвал гибель гражданских людей "неизбежными потерями" и добавил, что, якобы, оккупанты пытаются минимизировать жертвы среди мирного населения.

Оккупанты отрицают свою вину в гибели гражданских в Сумах / Скриншоты

Большинство пропагандистов вообще отрицают причастность собственных военных к обстрелу Сум. Они кричат о "провокации Зеленского", о попытке Киева "воссоздать из пепла дух Бучи". Россияне утверждают, что Украина якобы сама ударила по своему городу. Более того, некоторые даже цинично говорят, что баллистика по Сумах прилетела не из России, а из Лондона.

Тем временем "обычные" россияне не скрывают радость из-за гибели украинцев.

Комментарии россиян по поводу обстрела Сум / Скриншот соцсети 18+, сообщения содержат нецензурную лексику

Отметим, что в Центре противодействия дезинформации предупредили, что вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева".

Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум. Россияне намеренно хотели убить как можно больше гражданских людей. Именно поэтому использовала "Искандеры-М" с кассетной боевой частью.