Наразі відомо, що найбільша кількість людей загинула у тролейбусі. Містяни саме поверталися з церкви, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни атакували Харків БпЛА "Молнія": цинічно вдарили по дитсадку

Як окупанти приховують воєнний злочин

Після того, як мережу переповнили повідомлення про обстріл Сум із численними жертвами, росіяни почали шукати "виправдання" цьому злочину.

Так званий російський воєнкор Євген Лісіцин написав, що метою атаки загарбників був промисловий об'єкт. Колаборант Юрій Подоляка із Сум виправдав вбивство земляків. Він назвав загибель цивільних людей "неминучими втратами" та додав, що, буцімто, окупанти намагаються мінімізувати жертви серед мирного населення.

Окупанти заперечують свою провину у загибелі цивільних у Сумах / Скриншоти

Більшість пропагандистів взагалі заперечують причетність власних військових до обстрілу Сум. Вони кричать про "провокацію Зеленського", про спробу Києва "відтворити з попелу дух Бучі". Росіяни стверджують, що Україна нібито сама вдарила по своєму місту. Ба більше, деякі навіть цинічно кажуть, що балістика прилетіла по Сумах не з Росії, а з Лондона.

Тим часом "звичайні" росіяни не приховують радість через загибель українців.

Коментарі росіян з приводу обстрілу Сум / Скриншот соцмережі 18+, дописи містять нецензурну лексику

Зазначимо, що у Центрі протидії дезінформації попередили, що ворожа пропаганда вже традиційно поширює брехню про нібито удар по "військовій цілі" та "провокацію Києва".

Поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення Сум. Росіяни навмисно хотіли вбити якомога більше цивільних людей. Саме тому використала "Іскандери-М" з касетною бойовою частиною.