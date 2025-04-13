В комментарии пропагандисту Павлу Зарубину представитель Путина Дмитрий Песков рассказал о "хорошей динамике российско-американских отношений", но призвал не ждать "мгновенных результатов" от переговоров, передает 24 Канал.

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Что говорят в Кремле

Песков отметил, что отношения США и России нужно "реанимировать с нуля", а это "очень сложно" и требует "очень напряженных дипломатических и других усилий".

Также он отметил необходимость в маленьких шагах для того, чтобы установить между американцами и россиянами "атмосферу хотя бы минимального взаимного доверия". Сейчас, по словам чиновника, этим занимаются дипломаты, спецслужбы, а также спецпредставители президентов двух стран.

Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-то мгновенных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были,

– подытожил Песков.

Напомним, что 10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между США и Россией по нормализации работы дипмиссий.

К слову, Уиткофф встретился с главным российским переговорщиком – Кириллом Дмитриевым, после разговора с которым предложил Трампу отдать России 4 украинские области.