Ймовірно, без Путіна: WP дізналася, хто може представляти Росію на перемовинах у Туреччині

Росію на майбутніх перемовинах у Туреччині можуть представляти глава МЗС Сєргєй Лавров і помічник Владіміра Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Також Кремль може не розкривати склад делегації, очікуючи на потенційну участь Дональда Трампа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням The Washington Post.

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Хто може представляти Росію на переговорах у Туреччині

Кремль досі офіційно не оголосив, хто очолить російську делегацію. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що імена оприлюднять лише тоді, "коли президент вважатиме це за необхідне". У виданні вбачають в цій позиції натяк, що у Москві поки що чекають, чи внесе президент США Дональд Трамп корективи у свій графік і приєднається до перемовин.

Колишній кремлівський чиновник, який побажав залишитися анонімним через чутливість теми, повідомив виданню, що Росію можуть представляти Лавров та Ушаков.

Водночас участь Трампа значною мірою залежить від того, чи буде присутнім на переговорах Путін. З американського боку очікується участь держсекретаря Марко Рубіо, а також спецпосланців Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.

У виданні зазначають, що це перша ознака зрушення в процесі після кількох тижнів застою, коли перемовини, здавалося, зайшли в глухий кут.

"Періодичні пропозиції Путіна про припинення вогню, а тепер і можливість прямих переговорів з Україною, виграли йому дорогоцінний час, відклавши вимоги Заходу щодо 30-денного припинення вогню щонайменше на кілька днів", – зазначають у статті.