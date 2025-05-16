Історичний день перетворився у фарс і плутанину, – The Telegraph про переговори у Стамбулі

У Туреччині 16 травня відбулися прямі переговори між українською та російською делегаціями. Очікування від них були доволі високими.

Зустріч американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Владіміра Путіна та президента України Володимира Зеленського могла стати переломним моментом у війні. Проте цього не відбулося, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Як минули переговори у Стамбулі

За даними видання, попри стриману реакцію Вашингтона, надії на встановлення миру ще не згасли. Водночас там зазначають, що мирні переговори перетворилися на дипломатичне розчарування, через те, що Зеленський, Путін і Трамп так і не зустрілися.

Натомість український президент провів зустріч в Анкарі з Ердоганом, а Путін залишився в Москві, де зустрічався з банкіром і займався так званими "непублічними справами". Згодом також стало відомо, що він звільнив генерала Олега Салюкова, який командував російськими сухопутними військами.

Тоді як Трамп, який раніше допускав, що приїде на переговори у випадку приїзду Путіна, залишився на Близькому Сході. Внаслідок цього жодних змістовних переговорів у четвер, 15 травня, не відбулося.

У The Telegraph нагадують, що Росія направила делегацію, яку очолив ексміністр культури Володимир Мединський. Там зазначають, що її участь виглядала суто символічною, і, за словами Зеленського, була "бутафорською".

Окрім цього, Москва й надалі вимагає, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, роззброїлася, прийняла статус нейтральної держави та погодилася на "гарантії" з правом вето для Росії. Проте Київ відкидає ці умови та розцінює їх як капітуляцію.

Видання пише, що це міг би бути історичний день, одна з найважливіших зустрічей з часів зустрічі Вінстона Черчилля, Франкліна Делана Рузвельта та Йосипа Сталіна в Ялті в лютому 1945 року.

Якби Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський зібралися разом за банкетним столом у величному стамбульському палаці Долмабахче, цілком можливо, що вони могли б змінити долю Європи. Натомість це був день фарсу та плутанини, коли жоден із трьох лідерів не з'явився в Стамбулі, а світова преса розіграла затяжну гру "Де Володимир?"

– йдеться у матеріалі.

Однак, європейські дипломати не втрачають надії. Вони припускають, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна через те, що диктатор проігнорував переговори, які сам ініціював, і відхилив заклик до 30-денного перемир’я.

У США вважають, що така впертість може підштовхнути американського президента до підтримки найжорсткіших санкцій проти Росії. Зауважимо, що сенатор Ліндсі Грем уже запропонував законопроєкт із 500-відсотковими тарифами для імпортерів російської нафти. На його думку, це може завдати критичного удару по російській економіці.

Водночас наразі президент США не демонструє рішучої реакції. Відповідаючи журналістам у літаку, він заявив, що не розчарований переговорами.