Настав час закінчити цю війну, – Рубіо про свою розмову з Лавровим

17 травня держсекретар США Марко Рубіо та очільник МЗС Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони обговорили переговори Києва і Москви у Стамбулі.

Як розповіли у Держдепі, Рубіо привітав домовленість сторін про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", передає 24 Канал.

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США наполягають на припиненні вогню

Також держсекретар передав росіянам рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти кінця російсько-української війни і тривалого миру. Окрім того, Рубіо повторив заклик Трампа до негайного припинення вогню.

У заяві Держдепу йдеться, що мирний план, запронований США, найкраще окреслює шлях до завершення кровопролиття.

Сам Марко Рубіо у соцмережі "Х" наголосив, що настав момент зупинити війну.

У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування мають припинитися…Не варто втрачати цю величезну можливість. Час завершити цю війну — настав,

– йдеться у дописі держсекретаря.

Нагадаємо, що у МЗС Росії раніше прокоментували розмову Рубіо і Лаврова. Там заявили, що посіпака Кремля подякував Вашингтону за те, що той натиснув на Київ і змусив його прийняти пропозицію Путіна щодо переговорів у Стамбулі.