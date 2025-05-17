Настав час закінчити цю війну, – Рубіо про свою розмову з Лавровим
- 17 травня відбулась телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.
- Рубіо передав сигнал від Трампа про необхідність припинення вогню та досягнення тривалого миру.
17 травня держсекретар США Марко Рубіо та очільник МЗС Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони обговорили переговори Києва і Москви у Стамбулі.
Як розповіли у Держдепі, Рубіо привітав домовленість сторін про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", передає 24 Канал.
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США наполягають на припиненні вогню
Також держсекретар передав росіянам рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти кінця російсько-української війни і тривалого миру. Окрім того, Рубіо повторив заклик Трампа до негайного припинення вогню.
У заяві Держдепу йдеться, що мирний план, запронований США, найкраще окреслює шлях до завершення кровопролиття.
Сам Марко Рубіо у соцмережі "Х" наголосив, що настав момент зупинити війну.
У сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента США: смерть і руйнування мають припинитися…Не варто втрачати цю величезну можливість. Час завершити цю війну — настав,
– йдеться у дописі держсекретаря.
Нагадаємо, що у МЗС Росії раніше прокоментували розмову Рубіо і Лаврова. Там заявили, що посіпака Кремля подякував Вашингтону за те, що той натиснув на Київ і змусив його прийняти пропозицію Путіна щодо переговорів у Стамбулі.