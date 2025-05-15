Трамп заінтригував заявою щодо наступної "точки призначення" після ОАЕ

Дональд Трамп завершує свою поїздку країнами Близького Сходу і вже планує повертатися у США. Водночас американський лідер не впевнений, чи поїде він у п'ятницю у Туреччину на переговори України та Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News та Reuters.

До теми Рубіо назвав умову прориву в перемовинах Росії та України

Куди Трамп летить після поїздки на Близький Схід

Дональд Трамп заявив 15 травня, що, ймовірно, повернеться до Вашингтона в п'ятницю після туру по трьох країнах Перської затоки, хоча, за його словами, його місце призначення поки що невідоме.

Раніше Трамп натякнув, що може зупинитися в Стамбулі для переговорів щодо України. Проте високопоставлений чиновник США заявив журналістам, що це малоймовірно.

Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідомий пункт призначення, бо нам телефонуватимуть: "Ви можете бути тут? Ви можете бути там?". Але, ймовірно, завтра повернемося до Вашингтона,

– сказав Дональд Трамп під час поїздки до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Цікаво, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-які плани щодо зустрічі Трампа з Путіним будуть узгоджені після завершення поїздки на Близький Схід.

До слова, Марко Рубіо наголошував, що не покладає великих надій на переговори України та Росії в Туреччині, вважаючи, що прорив можливий тільки за безпосередньої взаємодії президентів Трампа і Путіна. Водночас головний американський дипломат усе ж хоче вірити, що у Стамбулі все ж вдасться домовитися про припинення вогню.